Rafa Marin non ci sta: "Avevamo la vittoria in mano, siamo delusi e inc*zzati"

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Dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Inter, il difensore azzurro Rafa Marin esprime su Instagram la propria delusione, invitando però il Napoli a reagire e a ritrovare compattezza: "Avevamo la vittoria in mano e ci è scappata di nuovo, in modo doloroso… Per questo siamo ancora più delusi e incazzati. Ma adesso bisogna rialzarsi. Si va avanti.

Questo è il Napoli. Siamo uno, e insieme ne usciremo". Di seguito il post.