Chivu a InterTV: "Sul 2-2 gara aperta come poche in Italia! Ha vinto chi ci ha creduto"

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Cristian Chivu commenta il successo dell’Inter contro il Napoli, elogia la personalità dei nerazzurri e guarda al prossimo impegno in Champions

Il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha commenato ai microfoni di InterTV la vittoria contro il Napoli: "Una vittoria per come abbiamo giocato e per la personalità messa in campo per non perdere identità e sul 2 a 2 era aperta come poco si vede nel calcio italiano. Abbiamo creato occasioni importanti sia noi che loro e ha vinto chi ha avuto maggior continuità nel crederci. Quello che rappresnta la Champions è meraviglioso e i giocatori sanno l'emozione che ti da quello stadio e quella competizione, troveremo le energie che avremmo trovato a prescindere dal risultato di questa sera".

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