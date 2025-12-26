Sabatini spinge la Juve: “Con un regista entra in lotta scudetto. Calendario è favorevole…”

vedi letture

Sandro Sabatini ha analizzato la corsa allo Scudetto nel corso di un intervento sul suo canale YouTube, soffermandosi sugli equilibri del campionato e allargando il discorso anche alla Juventus.

Il giornalista ha spiegato come i bianconeri possano rientrare pienamente nella lotta per il titolo, ma ad una condizione: "Se la Juventus a gennaio prenderà un regista, un palleggiatore, potrà togliersi qualche soddisfazione che merita e che vengono suggerite dal calendario. Perché la Juventus che ha toccato il suo punto più basso contro il Napoli, avrà il 25 di gennaio proprio il Napoli, cioè tra un mese, al culmine di un calendario che sembra favorevole nelle prossime cinque partite".