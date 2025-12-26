Marolda: “Conte miglior allenatore nella storia del Napoli? No, lo metto al 5° posto”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “La Supercoppa? Un torneo perfetto del Napoli, senza errori e la squadra non ha sbagliato nulla sia in semifinale che in finale. Il successo con il Bologna dimostra che questo Napoli era forte prima ed è forte, bisognava solo capire come metterlo in campo ed anche i nuovi hanno dimostrato di essere forti. Conte è stato bravissimo nel farlo anche se poteva farlo anche un pò prima.

Conte? E’ stato straordinario nel cambiare tutto, ha fatto davvero l’allenatore.

Conte miglior allenatore nella storia del Napoli? Al primo posto metto Vinicio che ha dato innovazione al calcio e metto Conte al quinto posto dietro Bianchi, Spalletti e Sarri.

Mercato? Caprile è stato ceduto per solo 8 milioni di euro e questo è stato un peccato mortale. Lucca è stato pagato tanto per quello che sta dando ma questa non è colpa sua”.