Podcast Camolese: "Mi ha colpito una cosa fatta dal Milan subito dopo la vittoria col Napoli"

A intervenire a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato mister Giancarlo Camolese.

Si aspetta qualche mossa a sorpresa nel Milan contro la Juve, ora che rientra Leao? "Quando vanno bene gli allenatori fanno fatica a cambiare. Leao deve mettere minuti nelle gambe, gli sarà dato spazio durante la partita. Mi ha colpito un Milan che ha festeggiato dopo l'ultima vittoria col Napoli, li vedo molto concentrati e coinvolti. E' una grande cosa. E mi pare si siano aggregati tutti attorno a Modric, che è un leader".

Cosa aggiunge sul croato? "Quando un allenatore ha la fortuna di avere uno così a centrocampo, non sapete quanto valga qualche parola sua per un ragazzo giovane in squadra. Anche un richiamo è qualcosa che ascolti in un altro modo".