Cannavaro jr: "Con la Roma ho anche temuto che il Napoli la perdesse"

Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli e oggi allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Club 91 per commentare il momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Napoli-Roma? Nel calcio di oggi l'allenatore non può pensare solo a un modulo, deve fare ogni volta un piano gara diverso, sapere che si può giocare a tre, a quattro o a cinque. E questa è una qualità che Allegri ha dimostrato negli anni di avere. Chi era al Maradona l'altro giorno, a fine primo tempo, avrebbe pensato a tutto tranne che a una partita che finisse 3-3. Io c'ero e, se devo essere onesto, nel secondo tempo ho avuto anche un po' paura che il Napoli potesse perderla, mentre nel primo tempo ero super soddisfatto del lavoro della squadra e dei singoli. Secondo me Allegri è stato un po' condizionato dall'infortunio, perché già ti sprechi una sostituzione che non era in programma. Probabilmente sulla sostituzione di Politano si sarebbe potuto intervenire con un altro uomo, rinfrescando un po' il centrocampo. Però queste sono chiacchiere di chi era in tribuna. Io faccio l'allenatore e so che ci sono strategie, dinamiche e pensieri che dall'esterno non possiamo conoscere.

De Bruyne? Secondo me la scelta era stata fatta perché il piano gara prevedeva che la Roma, avendo difensori molto aggressivi, concedesse degli spazi alle loro spalle. Sappiamo che De Bruyne rispetto a Lobotka ha molto più gioco verticale. Mi è piaciuto tantissimo il modo in cui il centrocampo ruotava, portando a spasso i centrocampisti della Roma. Il primo tempo mi ha veramente entusiasmato. Poi capita che trovi la quadra, ti si fa male il difensore e devi inserirne un altro a freddo. Ti trovi con due destri in difesa. Sono dinamiche che fanno capire quanto sia facile, dall'esterno, parlare di problemi. A volte un allenatore prepara un piano gara e gli viene stravolto da qualcosa che non è prevedibile.

Rovesciata contro la Juventus? È la cosa che ancora oggi le persone mi ricordano ogni volta che mi vedono. Proprio contro la Roma ero in campo per un intervento con una TV estera e mi si è avvicinato un ragazzo che mi ha detto: 'Mamma mia, capitano, ti ricordi che rovesciata hai fatto in questa porta?'. E neanche a farlo apposta l'ha fatta anche Anguissa, quindi ha portato fortuna pure a me".