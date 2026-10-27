Cellino difende Allegri: “Meglio non ce n'è! Non è un difensivista, dategli fiducia”

Massimo Cellino a Radio Goal difende Allegri, respinge le critiche sul gioco e invita il Napoli a sostenerlo.

Massimo Cellino si schiera apertamente dalla parte di Massimiliano Allegri. L'ex presidente del Cagliari, intervenuto ai microfoni di "Radio Goal", ha difeso l'allenatore del Napoli dalle critiche ricevute in questo avvio di stagione, sottolineandone l'esperienza e la capacità di rappresentare un valore aggiunto per la squadra. Secondo Cellino, il tecnico livornese avrebbe bisogno soprattutto del sostegno della società e dell'ambiente per superare le attuali difficoltà. “La realtà è che se lo mettete in discussione nella prima partita non è facile per nessun allenatore allenare. Diciamo che in esperienza Massimiliano è l'unico allenatore che dà un valore aggiunto alla squadra, uno dei pochi”. L'ex dirigente rossoblù ha quindi invitato il club a restare vicino al proprio allenatore: “Massimiliano deve stare lì vicino, il direttore sportivo deve stare vicino e supportarlo perché è uno che si flagella da solo, vuole sempre fare bene e quando non ci riesce si chiude”. Parole di apprezzamento anche per il contesto partenopeo: “L'ambiente napoletano è il migliore del mondo, non si può chiedere di più, sinceramente”.

Cellino difende Allegri: “Non è un difensivista, ha sempre giocato in avanti. Dategli fiducia”

Uno dei passaggi più significativi dell'intervento di Cellino riguarda l'etichetta di allenatore difensivista spesso attribuita ad Allegri. Un giudizio che l'ex presidente del Cagliari respinge con decisione, rivendicando invece la propensione offensiva del tecnico: “Anzi, anzi, il contrario. Lui non ha mai giocato per difendere, è sempre uno che ha giocato sbilanciato in avanti, che predilige il buon gioco e il buon calcio”. Cellino ha poi richiamato l'esperienza maturata dall'allenatore sulle panchine di Milan e Juventus, ritenendola una garanzia del suo valore: “Lui fa quattro anni al Milan con Berlusconi e totale dieci alla Juventus. Cioè, forse qualcuno non ha ancora ben capito lo spessore dell'allenatore che c'è”. Un altro aspetto particolarmente apprezzato dall'ex dirigente è la capacità di Allegri di proteggere la società anche nei momenti complicati: “Ottimista, non si è mai lamentato per un'assenza, non ha mai rotto per nulla. È un ragazzo che poi tende a difendere l'azienda e l'azienda lì cosa può dare all'allenatore”. Infine, l'appello diretto al Napoli e ai suoi tifosi affinché continuino a sostenere il tecnico: “Perciò avete un buon allenatore, coccolatevelo bene, dategli fiducia perché meglio non ce n'è”.