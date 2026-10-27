Sabatini: “Il Napoli arriva 2° e agli ottavi di Champions se gioca sempre come contro la Roma”

Sandro Sabatini difende Allegri dopo il 3-3 tra Napoli e Roma e rilancia sulle ambizioni in campionato e in Champions League.

La prestazione del Napoli contro la Roma convince Sandro Sabatini, che dopo il rocambolesco 3-3 del Maradona prende le difese di Massimiliano Allegri. Intervenuto al podcast 352, il giornalista invita a non ridurre l’analisi della partita a una questione tattica, sottolineando il peso degli episodi che hanno caratterizzato la sfida: “Nel primo tempo il pallone sbatte sulla faccia di Hojlund e va fuori. Nel secondo tempo sbatte sulla faccia di Castro e finisce sui piedi di Balerdi che fa gol. Alla fine poi spiegano che è tutta tattica, gioco, che non doveva difendersi basso o alto. Il cambio che andava fatto prima”.

Sabatini rilancia sulle ambizioni del Napoli

Sabatini invita quindi i tifosi azzurri a guardare alla prestazione offerta contro la Roma, indicando nella continuità il fattore decisivo per raggiungere gli obiettivi stagionali. Il giornalista è convinto che, ripetendo questo tipo di prove, la squadra di Allegri possa competere per le posizioni di vertice in Serie A e conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta della Champions League: “Lo dico ai tifosi del Napoli, se la squadra gioca così tutte le partite arriva seconda in classifica e se gioca così tutte le partite di Champions League arriva almeno agli ottavi di finale”.