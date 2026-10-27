Cassano attacca Allegri: “Chiunque farebbe meglio! Anche Pioli arriverebbe nelle prime 4”

Antonio Cassano a Viva el Futbol attacca Allegri: “Presuntuoso e sbruffone, i tifosi del Napoli sono avvelenati”.

Antonio Cassano torna ad attaccare duramente Massimiliano Allegri e la sua gestione del Napoli. Nel corso di Viva el Futbol, l'ex attaccante ha criticato il tecnico azzurro, sostenendo che anche altri allenatori riuscirebbero a ottenere risultati migliori e a conquistare un piazzamento tra le prime quattro in Serie A. Cassano ha citato in particolare Thiago Motta e Stefano Pioli, ribadendo la propria convinzione che il problema principale del Napoli sia proprio la guida tecnica. “I napoletani non sono stupidi. Perché quando alla domanda chi prendere al posto di Allegri, rispondo: qualsiasi altro allenatore. Thiago Motta, Pioli, che io ho dato per bollito, che è andato in Arabia, sicuro al 100% arrivi tra le prime quattro e fai meglio di lui”.

Cassano contro Allegri: “Presuntuoso e sbruffone, i tifosi del Napoli sono avvelenati”

L'ex fantasista ha poi spostato l'attenzione sull'atteggiamento di Allegri, criticandone anche alcune dichiarazioni pronunciate durante una conferenza stampa. Secondo Cassano, il comportamento dell'allenatore starebbe alimentando ulteriormente il malcontento dei sostenitori azzurri, già delusi dai risultati della squadra. “Perché lui continua ad avere il suo comportamento da presuntuoso e da sbruffone, come lo è stato in conferenza stampa: ‘Guarda chi si vede, il buon Pellegatti. Quel cavallo non è più mio’. E la gente va a sprecare soldi e soprattutto si stanno dannando l'anima. Sono avvelenati!”.