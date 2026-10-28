De Maggio: "Il nuovo Yamal ce l'ha il Napoli! Lo vogliono tutti, anche Real e Chelsea!"

"Il Napoli sa di avere in casa, e dovrà cercare di metterlo sotto contratto essendo Under 14, il talento più importante e cristallino che avrà in futuro il calcio italiano". Lo ha detto Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli. Il suo riferimento è a Mario Tambaro, talento azzurro del settore giovanile. "Stanno venendo tutti i top club europei, ma De Laurentiis lo sta blindando. Lo vogliono tutti, dalla Premier al Barcellona e Real Madrid. L'osserva la Juve e anche l'Inter.

De Laurentiis, con la proporzione del calcio italiano, sa di avere il nuovo Yamal. E sarà il futuro del Napoli e della Nazionale. E Allegri è l'uomo giusto per farlo emergere anche con Manna, che faceva questo alla Juventus. Lui trovava i talenti e Allegri li faceva emergere".