Canovi stronca Lucca: "Non è più giovane e si può dire che non è da top club"
TuttoNapoli.net
L'agente Alessandro Canovi si sofferma su Lorenzo Lucca nel suo intervento radiofonico.
Il procuratore Alessandro Canovi è intervenuto a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. Ed è partito da Tresoldi, accostato al Milan: "Lui e Ramos giocano nelle stesse zone del campo, non credo che sia una coppia perfetta, o gioca uno o l'altro. Il Milan zoppica in Europa, magari rafforzare la rosa se si passa il turno con un altro attaccante farebbe bene. Il Milan ha bisogno di un sostituto, visto che giocare di giovedì poi è sempre un problema per il campionato".
Napoli, che ne pensa di Lucca? "Tutto dipende da come lo consideriamo. Io penso sempre che uno alla sua età non sia più giovane. A 26 anni solo in Italia è giovane, per altri campionati è già maturo. Non è da grandissima squadra".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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