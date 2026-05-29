Capello: “Il Napoli non ha mai vinto 2 anni di fila. È questione di ambiente, non di allenatore”

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Su Antonio Conte, invece, l’ex ct dell’Inghilterra ha commentato il rendimento stagionale del Napoli e le dinamiche legate alla mancata continuità:

Fabio Capello ha affidato al Corriere della Sera le sue considerazioni sulla stagione appena conclusa di Serie A, soffermandosi in particolare sui principali protagonisti tra gli allenatori.

Chivu, Conte e Gasperini sotto la lente di Capello

Parlando di Cristian Chivu, Capello ha sottolineato il sorprendente impatto del tecnico: “Ha fatto come me al Milan, ha ricostruito l’Inter partendo dalla testa, così che tutti avessero di nuovo fiducia in loro stessi, nelle loro capacità e anche in lui, in quello che diceva”.

Su Antonio Conte, invece, l’ex commissario tecnico dell’Inghilterra ha commentato il rendimento stagionale del Napoli e le dinamiche legate alla mancata continuità: “Il Napoli nella sua storia ha mai vinto per due anni di fila? No. È una questione di ambiente, non di allenatore. Quando si tratta di ripetersi manca la giusta fame, la rabbia. Conte è stato chiaro quando dopo la brutta sconfitta di Bologna disse che non aveva intenzione di continuare in quel modo, di accompagnare un morto. Ritorno in Nazionale? Sì, è l’uomo giusto, in assoluto. Lo chiamerei subito. Ci ha già lavorato, è già consapevole di quello che servirebbe, dei problemi che ci sono, delle difficoltà con cui ogni ct deve convivere”.

Infine, su Gian Piero Gasperini e il percorso della Roma, Capello ha evidenziato anche il fattore fortuna e alcune dinamiche di mercato: “È stato anche fortunato. Diciamo che pescare a gennaio un attaccante come Malen, che in 18 partite di campionato ti segna 14 gol, aiuta e non poco, ti risolve molti problemi. Certo, sarebbe curioso capire chi l’ha voluto prendere uno così. Lui non va d’accordo con Massara, così come non andava d’accordo con Ranieri, con cui il club alla fine ha deciso di separarsi. Ma Malen è arrivato quando Claudio era ancora in società…”.