"Statua a Conte", Montervino replica a Caiazza: "Ma ha commesso errori!"

Si accende il dibattito a Canale 8 durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì. Si parla del lavoro di Conte e dell'attuale piazzamento in classifica del Napoli. "Devono fare una statua a Conte per quanto fatto quest'anno. Ma come si fa a non eleggere Conte come il migliore dopo tutto quello che ha passato con 8 giocatori a partita fuori?".

Lo ha detto il giornalista Salvatore Caiazza a Canale 8. "Io però credo che Conte qualcosa nella preparazione abbia sbagliato. Conte è un allenatore straordinario ma qualcosa dobbiamo dirlo, possiamo anche sottolineare qualche errore che l'ha commesso" ha subito aggiunto l'ex capitano azzurro presente in studio, Francesco Montervino. Caiazza alla fine replica: "Ma la preparazione c'è stata 7 mesi fa".