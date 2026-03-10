Ufficiale Sindaco Napoli annuncia: "Stadio Maradona sarà aperto gratis per i turisti"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha scritto un post sui social annunciando l'apertura del Maradona per i visitatori gratuitamente: "Spesso mi hanno chiesto di aprire lo Stadio Diego Armando Maradona ai visitatori. Oggi questa richiesta diventa realtà sabato 21 e domenica 22 marzo. Nelle Giornate FAI, grazie alla collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano, lo stadio sarà aperto gratuitamente alle visite.

Un luogo simbolo della nostra città che, dal campo alle gradinate, fino al celebre murales di Jorit dedicato a Maradona all’esterno dello stadio, racconta passione, identità e storia. Siamo certi che sarà una grande opportunità per cittadini, tifosi azzurri e turisti".