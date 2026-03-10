Schira: "Napoli si deve mangiare le mani, ha un grande rimpianto"

Il giornalista Nicolò Schira sul suo canale Youtube ha parlato della stagione difficile, in termini infortuni, che sta vivendo la squadra azzurra in stagione.

"Se il Napoli non avesse avuto trentasette infortuni — qui lo dico e qui lo ribadisco — come avevo detto il 14 agosto ai nastri di partenza, per me le favorite per lo scudetto erano Inter e Napoli. L’Inter c’è, il Napoli con trentasette infortuni si è perso per strada.

Senza tutti quegli infortuni — e poi il Napoli dovrebbe anche chiedersi perché siano accaduti — avrebbe lottato e forse anche vinto, non lo so, ma sicuramente duellato con l’Inter per lo scudetto fino all’ultima giornata.

Quindi il Napoli deve mangiarsi le mani. L’Inter sta facendo comunque molto bene in campionato, ma rimane il punto interrogativo delle grandi partite che Chivu in qualche modo ha steccato".