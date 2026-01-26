Capuano: "Napoli fuori dalla corsa scudetto e occhio al 4º posto! 72 punti non bastano"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha commentato il momento del Napoli ai microfoni di Sportitalia: "Il Napoli si sta dissolvendo e adesso la stagione prende un piega preoccupante. Credo che con oggi il Napoli saluti l'ipotesi di correre per lo scudetto e deve interrogarsi su tante cose, perché una striscia di infortuni come questa non può essere semplicemente frutto del caso. Ma questo è materiale, perché a fine stagione il club intervenga e corregga le cose che non hanno funzionato, mettendo anche in discussione la gestione di Conte. Oggi la Juventus è stata nettamente superiore al Napoli per larga parte della partita. Il Napoli si gioca tutto in una settimana, ha un appuntamento dove non è neanche detto che basti il pareggio, anzi è molto difficile, per andare avanti in Champions League. Uscire da 25esimi sarebbe un fallimento, inutile girarci intorno.

Io do un numero, oggi il Napoli viaggia con 10 punti in meno rispetto all'anno scorso, attenzione a questa cifra. Perché l'anno scorso il Napoli ha chiuso a quota 82, quota scudetto molto bassa. Anche ammesso che chiudesse tenendo i 10 punti di svantaggio che ha in questo momento, 72 punti quest'anno non bastano per entrare in Champions League. Dal Como all'Inter ci sono sei squadre che viaggiano con delle proiezioni che sono a 70 o superiori. Questo significa che la lotta per la Champions sarà durissima. O il Napoli si rimette a camminare, togliendosi di testa la scudetto e tutto il resto, o rischia veramente di fare i conti anche con un scenario che era impensabile".