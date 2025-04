Podcast Capuano sicuro: “Visto il calendario, il Napoli ha mezzo Scudetto in tasca!”

vedi letture

Non cambia nulla nella lotta scudetto tra Inter e Napoli dopo i pareggi ottenuti rispettivamente contro Parma e Bologna. Ma come stanno realmente le due squadre? Guardando il calendario, una delle due è favorita? Il giornalista di Panorama e Radio 24, Giovanni Capuano, si è espresso così nel corso di TMW Radio: "C'erano due turni che erano favorevoli all'Inter, che erano gli ultimi due. Per me il Napoli, uscendo con la stessa distanza di prima da queste due giornate, si è messo in tasca mezzo Scudetto, visto il calendario. Il raddoppio degli impegni rende difficile avere margine per l'Inter".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).