Caressa esalta Meret: “Che grande reazione! Non solo tecnica, sta dimostrando personalità”

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato nello specifico di Alex Meret: “Che grande reazione! Gli è stata imputata una certa timidezza anche nel modo di reagire perchè non è uno di quei portieri che quando la squadra prende gol si alza e si arrabbia con gli altri. Somatizza, accetta il suo errore e non se la prende con i compagni. Io non credo però che questo possa essere un limite. Meret è un portiere che è arrivato giovane a Napoli, che ha avuto sempre grande concorrenza. Quindi se sei giovane e hai tanta concorrenza è un po’ difficile crearsi una propria personalità forte, è più facile andare in difficoltà in certi casi. Ha passato il momento forse più difficile perchè era di fatto già fuori e invece poi ha reagito alla grande. Sta facendo delle grandi partite, è sempre presente, sbaglia poco, ogni tanto fa delle parate decisive. Dimostra di avere non solo la tecnica, ma anche una personalità che piano piano sta uscendo. E ciò gli deriva da quello che era considerato il suo limite, ovvero la sua grande tranquillità. E’ riuscito a passare un momento così difficile con grande tranquillità e lo sta superando con la sua forza, le sue armi e cioè con le sue capacità tecniche. Io credo che più parerà, più giocherà e più acquisirà più sicurezza. Può diventare un elemento molto importante per il Napoli”.