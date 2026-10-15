Carnevale: "Lucca bene in Champions, pensavo segnasse! Merita fiducia..."
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Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, ha parlato di Lucca a Kiss Kiss Napoli: "Penso che Lucca abbia tutte le carte in regola per avere ancora qualche chance. Quando l’ho visto entrare, devo essere sincero, ho fatto anche il tifo per lui e per il Napoli. Ha fatto quel taglio, quella profondità. Forse lì doveva essere più decisivo, più cattivo. Invece è stato bravo anche il difensore. Pensavo che facesse gol. Come è entrato Lucca, ti dico la verità, l’ho visto molto bene. Cioè, molto energico, molto più veloce, molta più volontà, determinazione".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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