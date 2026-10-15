Casale: "Ma qual è il ruolo di De Bruyne? Era meglio prima..."

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Pasquale Casale, ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte per parlare di De Bruyne, dopo la batosta di Villarreal in Champions League e alla vigilia della trasferta di Venezia. Al centro dell’analisi il rendimento del belga e il suo ruolo nel Napoli di Allegri. "La posizione di De Bruyne non ha prodotto quello che voleva il tecnico. Lo abbiamo visto meno in partita però. Io avrei insistito con lui come play come col Frosinone. In quella partita ha giocato più palloni di tutti, i numeri erano stati eccezionali. Ma in Champions non si è ripetuto".

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