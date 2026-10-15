Borghi: “Politano era sempre spalle al muro. Napoli in balia, non sa che calcio fare!”

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Stefano Borghi ha parlato sul suo canale Youtube del momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: "Il Napoli ha perso male. L’errore tecnico di Politano va accettato, sbaglia, ma lui arretratava costantemente, non aveva possibilità di giocare, il passaggio è corto d’accordo ma era spalle al muro. Finisce nel mirino ma la situazione era difficile. Poi l’errore sul 2-1 è d’insieme, paga anche assenze di pedine determinanti. Il secondo tempo lascia ogni tipo di alibi, non è una squadra connessa, nel suo gruppo e nel rapporto con lo staff tecnico.

Mi lascia l’idea che non sappia cosa voglia essere, che calcio vuole fare, ok le assenze ed i cambi modulo, ma ha lunghi momenti in ogni partita pure col Frosinone 3-0 in cui finisce quasi in balia e aspettando gli eventi. L’impressione è di una squadra non in moto e che non sa cosa vuole essere. E’ una sensazione brutta, posso sbagliare ma c’è bisogno di mettersi in moto , ci sono le qualità per fare meglio ed avere più ambizioni. Il Napoli non può permettersi di non lottare per il quarto posto Champions”.