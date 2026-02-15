Prima pagina

Il Mattino: "Patto Champions"

Il Mattino: "Patto Champions"
Oggi alle 07:45Notizie
di Davide Baratto

"Patto Champions", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando lo scontro diretto che attende il Napoli in casa alle 20:45. Il sommario: "Stasera c'è la Roma al Maradona: Conte vuole blindare il quarto posto. Fuori McTominay". Di seguito la prima pagina integrale.