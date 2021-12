Cassano: “Lobotka eccezionale, che impatto! Il Milan poteva stare altri 3 giorni senza segnare”

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato del Napoli e del successo di domenica sera contro il Milan: “Al 55’ voglio dar merito a Lobotka che quando è entrato ha gestito la partita in un modo incredibile. Ha fatto 40 minuti e non ha sbagliato una palla. Si parla sempre di altri, ma lui ha fatto una partita eccezionale quando è entrato. Il Milan poteva stare altri tre giorni e non la pareggiava”.