Cassano stronca Mourinho: "È bollito, non può più allenare"

Antonio Cassano è intervenuto ieri alla Domenica Sportiva e ha detto la sua sulla stagione della Roma

Antonio Cassano è intervenuto ieri alla Domenica Sportiva e ha detto la sua sulla stagione della Roma, società che a metà gennaio ha esonerato José Mourinho per far spazio a Daniele De Rossi, tecnico che sabato ha vinto 1-0 il derby della Capitale: "De Rossi ama il calcio, ama giocare al calcio, è un allenatore destinato a diventare tanta roba. Lui ha grande personalità, è credibile in quello che dice, è arrivato in una piazza tremenda come Roma e sta facendo un lavoro stratosferico.

Ha detto, fin da subito, che questa squadra è forte e lo sta dimostrando giocando a calcio. Cosa significa? Per Mourinho, Paredes non era bravo, così come per Allegri che faceva giocare Barrenechea al suo posto. Paredes è al centro della Roma, è un fenomeno, un giocatore fantastico che fa girare la squadra. Ha rivitalizzato Pellegrini, che faceva la panchina con Mourinho in favore di Bove. Ha ributtato dentro Karsdorp".