Cassano vota Chivu: "Mi fido, vedo una squadra che non aspetta ma va a riprendersi palla"

Antonio Cassano, ex fantasista di Milan, Inter, Roma e Real Madrid, durante la puntata di Viva el Futbol, ha parlato così del nuovo allenatore nerazzurri: "Io Chivu lo conosco bene, a parte che da giocatore era fenomenale, un dieci messo in difesa: faceva il terzino, il centrale a tre o a quattro, poteva fare tutto quello che voleva. Da allenatore ha salvato un Parma in difficoltà; poi al Mondiale per Club era arrivato da un quarto d'ora, coi calciatori dell'Inter tutti stressati che non ce la facevano più; quell'esperienza non esiste. Ora vedo una squadra dove i braccetti vanno a pressare, non vuole aspettare e va a riprendersi la palla velocemente anche rischiando a volte. Poi è onesto, a modo, rispetta tutti; è umile, anche nella vita è cosi. Una persona a modo.

L'Inter voleva un tipo di allenatore che provasse a giocare a calcio, cambiando identità rispetto ai quattro anni tutti dietro la linea della palla. Ho grande fiducia nel suo lavoro, che possa affermarsi e fare bene all'Inter. Bisogna capire come andrà, perché una cosa è arrivare secondo e giocarsi il campionato col Napoli un'altra essere fuori dalle quattro. Ho fiducia in questa scelta, anche se l'Inter voleva Fabregas. L'Inter poi ha voluto tutti i costi Ademola Lookman, il che significava voler cambiare identità di gioco con un 3-4-3 o un 4-3-3. Ma questa è un'altra roba. Pioli alla Fiorentina? Dopo gli anni al Milan, Pioli ha fatto una scelta preferendo i soldi dell'Arabia Saudita al calcio che conta. Significa che è come tutti gli altri visto che aveva deciso di smettere con il calcio vero anche se poi ha fatto marcia indietro. Per me la Fiorentina ha fatto una scelta assolutamente sbagliata. Dopo l'Arabia non hai più entusiasmo, pensi solo ai soldi. Non è successo solo a Pioli".