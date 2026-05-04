Del Genio: “Non conoscete De Bruyne! Ma cosa può fare in un gioco così?”

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"Ho visto 200 partite di De Bruyne, viene da un calcio totalmente diverso. Lo si critica senza vedere il contesto del Napoli che è opposto a ciò che faceva"

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la prestazione di Kevin De Bruyne e ha analizzato quanto sia difficile per lui esprimersi nel contesto tattico di questo Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "De Bruyne? Ho visto 200 partite di De Bruyne, viene da un calcio totalmente diverso, fatto di connessioni, passaggi corti, un numero di scarichi, la palla in zona 14, ma lo si critica senza vedere il contesto del Napoli che è opposto in questo momento a quello che faceva.

Purtroppo non lo conoscono, anche se ha dominato la scena mondiale. Vogliono parlare di calcio ma non lo conoscono. Io gli ho messo 6 e mi hanno detto che partita ho visto, ma la gente non lo conosce. Che doveva fare De Bruyne in un gioco del genere con i lanci?”.