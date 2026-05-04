Fabbroni: "Calcio di Conte non mi entusiasma, ma resta tra i migliori tecnici in circolazione"

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"Bisogna sciogliere questa diatriba tra gli esteti del calcio e i risultatisti. La bellezza non è solo fare passaggi meravigliosi e andare in porta"

Il giornalista Mario Fabbroni, intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, ha commentato il pareggio del Napoli in trasferta contro il Como: "Non mi è dispiaciuta tanto. Sono due squadre che hanno giocato con le proprie caratteristiche, nessuna ha fatto qualcosa di strano. Quello che non è andato benissimo è la ripartenza del Napoli. C'è stata solo quando il Como era un po' stanco. Quando il Napoli è ripartito, è andato vicino al gol. Come prevedevo, non ci dovevamo aspettare tanti gol.

Due anni fa dov'era il Napoli? Era al decimo posto, in un campionato tremendo, con 3 tecnici divorati. E si era vinto lo Scudetto un anno prima. Nessuno avrebbe creduto che il Napoli potesse vincere lo scudetto e raggiungere il secondo posto dopo quel decimo posto. Il Napoli ha speso tanti soldi la scorsa estate, non ha fatto un mercato sottotono, ma dei giocatori hanno fallito o sono stati poco all'altezza. Il Napoli non ha fondi stranieri alle spalle. Ma è quasi condannato a restare lì ai vertici della classifica per la Champions League. Bisogna sciogliere questa diatriba tra gli esteti del calcio e i risultatisti. La bellezza del calcio non è solo fare passaggi meravigliosi e provare ad andare in porta. Il Como non ha mai battuto il Napoli, ha incocciato contro l'Inter due volte...

Il Como è da applaudire, perché è vicino alla qualificazione europea, ma non è una squadra di poveracci: ha un progetto chiaro e c'è dietro chi può comprare altre squadre di Serie A. Io sono per giocare un calcio nelle corde di uno dei migliori allenatori in circolazione: Conte non entusiasma, ma è secondo; Allegri non entusiasma, ma è terzo. Il Napoli senza la qualificazione obbligata di Champions League torna dietro di 20 anni. L'incontro tra De Laurentiis e Conte è un incontro pratico. Uno chiederà garanzie, l'altro dirà di aver speso 250 milioni in estate. I discorsi tra i due possono durare anche 5 minuti. Conte sa che non potrà chiedere la luna, mentre De Laurentiis continuerà a lavorare come ha sempre operato il Napoli: con le plusvalenze"