Ceccarini: "Il Napoli alza le offerte di rinnovo per Mertens e Callejon"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, si è espresso sui rinnovi di casa Napoli nel suo intervento al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha alzato l'offerta di rinnovo sia per Mertens che per Callejon. Non c'è ancora accordo economico, ma la volontà di Dries è quella di andare avanti col Napoli, almeno questo è quello che ho percepito. Per lo spagnolo c'è la stessa proposta contrattuale, ma ancora non sono chiare le sue intenzioni".