Ceccarini: "Sorpreso dall'idea Gutierrez. C'è un nome che ha una logica"

Intervenuto a Sky Sport, il direttore di Tmw, Niccolò Ceccarini, ha commentato il mercato del Napoli con gli ultimi colpi in arrivo: "Sono un po' sorpreso. Non mi convince prendere un esterno basso come Gutierrez con Spinazzola alto che però è bravissimo a partire da dietro. Poi c'è già Olivera. Non vorrei si creasse un affollamento sulla fascia sinistra.

A centrocampo Miretti può avere una logica, è un'operazione di grande prospettiva, parliamo di un giovane di valore che sta facendo molto bene. In generale, avere delle alternative è fondamentale. Si fa fatica a costruire il centrocampo titolare per il Napoli, qualcuno di importante rimane fuori. Non vorrei essere Conte...", ha detto sorridendo l'esperto di mercato.