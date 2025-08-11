Criscitiello sul Milan: "Deve provare a vincere lo scudetto, Conte ha la trappola europea"

"Il Milan pensa in grande e con Allegri cresce l’entusiasmo". Così scrive Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, sui rossoneri e sulla possibile rivalità col Napoli: "Domenica San Siro riapre i cancelli per la Coppetta Italia contro il Bari. La Coppa che ha banalmente perso a Roma contro il Bologna. E il rischio della brutta figura, per le big, è sempre dietro l’angolo.

Conte, un’estate fa, in casa ci stava lasciando le penne con il Modena. Poi sarà campionato. Il Milan deve provare a vincerlo. Inter e Juve non infallibili. Il Napoli è la più forte ma la trappola europea potrebbe far perdere punti in campionato a Conte. Le romane non sono pronte per il titolo, l’Atalanta rischia di perdere posizioni e la Fiorentina sarà l’eterna e solita incompiuta. Come sempre ci divertiremo con la lotta salvezza".