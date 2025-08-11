Simeone ha già conquistato i compagni al Torino, Vlasic: "Uomo delizioso"

Nikola Vlasic ormai è un punto di riferimento per il Torino. Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato pure del nuovo acquisto Giovanni Simeone, arrivato poco tempo fa dal Napoli: "Si è inserito con un atteggiamento positivo. L'ho visto tranquillo, a suo agio. Quando si lavora si lavora, quando si scherza si scherza. Ha tanta esperienza in Serie A, si vede che lui capisce il calcio. E poi è un uomo delizioso".

Mai visto lei così in forma ad agosto: cosa sogna dall'annata?

"Sogno di avere una stagione intera senza infortuni. Voglio e devo fare un anno completo: voglio giocare tutte le partite, fare tutti gli allenamenti senza saltare niente. Se ci riuscirò, per me sarà un buon campionato".