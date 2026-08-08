Bruscolotti su Marianucci: "È fondamentale avere giocatori con volontà"

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Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare i temi del giorno. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che impressione ti ha fatto Marianucci? Sul Napoli delle prime tre amichevoli?

"È gente che chiaramente ha interesse a farsi vedere, perché se vuole rimanere a Napoli è chiaro che deve stare in prima linea. Fa piacere quando c'è la volontà di gente che vuole giocare, si mette a disposizione, di gente che si attiva a vantaggio del far bene. E questa è una cosa fondamentale per l'allenatore. Però, ritornando alle gare, adesso si incomincia a giocare per prendere chiaramente il ritmo partita, che è fondamentale. È chiaro che siamo ancora in una fase di rodaggio. Ci vuole ancora un po' di tempo, però poi le cose credo che andranno per il verso giusto. C'è tanta gente che parla per parlare. Loro danno giudizi: 'Questo è buono, quest'altro non è buono'... Il calcio è tutt'altra roba, fatelo fare a chi fa questo di mestiere".

Il 4-3-3 è il modulo più congeniale?

"Sicuramente è una squadra che spesso ha giocato con questo sistema e quindi è chiaro che c'ha certe facilità. Però io dico che a questi livelli giocare in un modo o in un altro... basta che c'è la qualità, per come la vedo io. Poi dopo è chiaro, il modulo migliore è quello che fai quando vinci. È quello che ti fa vincere poi alla fine".