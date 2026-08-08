Esposito su Hojlund: "Tanto sacrificio con Conte. Nelle condizioni giuste fa più di 20 gol"

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Carmine Esposito, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare i temi del giorno. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Napoli è su Gabriel Jesus:

"Questo è un gran bel giocatore. Anche se ho visto che comunque negli ultimi anni non ha fatto una caterva di gol, è comunque un giocatore che in una piazza come Napoli si infiammerà sicuramente. Poi, con il mio pupillo là davanti, sicuramente farà bene".

A proposito, che aspettative hai su Rasmus Hojlund quest’anno?

"Credo che quest’anno con Massimiliano Allegri ci saranno dei compiti diversi: si cercherà molto di più anche la profondità, che è un po’ l’arma principale dello stesso Rasmus Højlund. Ho grandi aspettative su di lui quest’anno. È un giocatore per me straordinario, l’anno scorso ha fatto benissimo, ha fatto un gran campionato, e secondo me poteva fare molto di più. Secondo me quest’anno Allegri lo mette nella situazione giusta per esprimersi. Questo è un giocatore da 20 gol in su, ma poi è un giocatore da manovra: tiene palla, lotta, è un giocatore completo. Purtroppo con Conte ha fatto, ripeto, un grandissimo campionato, ma si è dovuto adeguare perché comunque le esigenze di Conte si conoscono: vuole gente che lotta su ogni pallone, cje si sacrifica molto per la squadra. Però penso ch, se gli si dà un pochino di spazio in più, questo è un giocatore che ti viene molto incontro, ma quando attacca la profondità poi fa male veramente".