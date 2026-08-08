Graziani: "Lukaku via? Il prezzo non lo fa il Napoli, se lui si impunta..."

vedi letture

L'ex calciatore Francesco Graziani, oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare i temi del giorno. Di seguito le sue dichiarazioni.

Attacco Napoli: Hojlund la certezza, in bilico il futuro di Lukaku e Lucca:

"La certezza è Rasmus Hojlund, lì non ci piove. Poi credo che non ci sia neanche più da valutare sugli altri due. Lucca non so per quale motivo, se caratteriale o tecnico, non è andata bene; forse è più un giocatore da provincia. Su Lukaku non si hanno dubbi, aveva già rotto due mesi prima della chiusura dello scorso campionato, non c'è possibilità. L'unica cosa è che il Napoli cercherà in tutti i modi di concretizzare, visto che ha ancora un anno di contratto e vorrebbe incassare qualcosa. Ma a questo punto il prezzo non lo fa più il Napoli, se il calciatore si impunta e ti dice 'o lì o da nessuna parte', poi lì sei in difficoltà. Sul bilancio di una stagione pesa. Il Napoli deve sperare di recuperare il più possibile perché ormai Lukaku non c'è più né con la testa né con i piedi".

Come vedi la prossima Serie A?

"Il Napoli se indovina le giuste pedine da inserire penso che possa lottare anche per qualcosa in più, perché no per lo scudetto... Inter, Juventus e Milan lotteranno per quell'obiettivo. Poi dipende che tipo di armonia si creera in questa squadra, con allenatore nuovo e stimoli nuovi. Io non gli do tanto peso alle amichevoli estive, lasciano il tempo che trovano. Anche se qualche indicazione te la danno nel bene e nel mal".