La griglia scudetto di Canovi: "Inter favorita, poi Napoli al pari di due squadre"

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Serie A, quali squadre sono in corsa scudetto? Per l'agente Dario Canovi la più attrezzata è l'Inter: segue il Napoli alla pari di Roma e Como

Il procuratore Dario Canovi, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha commentato i temi principali circa la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Milan con Goncalo Ramos e Gila finora come acquisti:

"Il Milan per me è una scommessa. Amorim è un allenatore di esperienza, però personalmente non vedo il Milan in lotta per lo Scudetto, magari per la Champions. Per lo Scudetto al momento è ancora l'Inter la grande favorita, poi subito dopo vedo Napoli e Como. L'Inter ha fatto acquisti indovinati, ha rafforzato l'unico reparto dove, anche per questioni di età, aveva difficoltà, ossia la difesa. Stones è un arrivo importante. Se poi arrivasse Romero o un altro simile, diventerebbe una difesa molto forte".

Come sostituire Dumfries?

"Sono un ammiratore di Ausilio, so che qualche idea ce l'ha e non la sappiamo. Sicuramente sta già pensando a qualcuno e che ci arriverà. E comunque anche con questa carenza, l'Inter rimane la squadra più attrezzata. E poi ci metto anche la Roma come terza favorita. Gasperini non è nuovo a queste imprese".

Come valuta la Roma di Gasperini?

"Ho avuto la fortuna di assisterlo come giocatore che come allenatore, è uno dei migliori in Italia ma anche in Europa. Ed è un allenatore molto esigente, sia con la società che con i giocatori. Otterrà i risultati che lui vuole. Sicuramente può fare una squadra più forte, che possa lottare per lo Scudetto".

Come vede la Fiorentina di Grosso?

"Ha operato tanto e bene, come il Como. E credo sia molto importante. A volte spendere non vuol dire fare bene. Stavolta ha speso e ha fatto bene. Paratici sapevamo che era un ottimo ds, che ha fatto molto bene fin dai tempi della Sampdoria. Conosce bene il suo lavoro. Penso che quest'anno, se non ci saranno movimenti in uscita nelle ultime 4 settimane, la Fiorentina credo abbia la possibilità di lottare seriamente per l'Europa"

Che idea si sta facendo sulla Juventus?

"Sicuramente Alajbegovic è molto bravo, è una grossa speranza, se poi è compensata dall'uscita di Conceicao a questo punto la Juve sta bene così. Non mi pare che abbia cambiato molto. Tanto più che i punti deboli sono a centrocampo. Le cessioni? Credo che il binomio Carnevali-Massara è azzeccato, però il compito non è facile, perché il mercato lo sappiamo, gli esuberi non hanno una grande possibilità all'estero e in Italia non ci sono soldi. Chi spende ora sono Fiorentina e Como. Il Como ha speso molto bene, sarà la grande sorpresa dell'anno prossimo. Per me lotterà ancora per la Champions. Ha un ottimo allenatore e ha rafforzato una squadra già forte, con giocatori di valore".