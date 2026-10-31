Centrocampo senza Lobotka? Allegri preannuncia: “In alcune gare giocheremo solo con due mediani…”

Alla vigilia di Juventus-Napoli, il tecnico azzurro ha parlato delle possibili soluzioni a centrocampo dopo l'infortunio dello slovacco.

L'infortunio di Stanislav Lobotka costringe Massimiliano Allegri a valutare nuove soluzioni per il centrocampo del Napoli. Alla vigilia della trasferta contro la Juventus, in programma domani alle 20:45 all'Allianz Stadium e valida per la decima giornata di Serie A, il tecnico azzurro ha fatto il punto sulle alternative a disposizione e sulle possibili modifiche tattiche. Gli azzurri arrivano alla sfida dopo il successo per 4-1 contro il Monza e vogliono dare continuità ai risultati contro una diretta concorrente, attualmente appaiata a quota 14 punti. Allegri, che sarà squalificato e seguirà la gara dalla tribuna, ha spiegato come intende gestire l'assenza dello slovacco, aprendo anche alla possibilità di schierare soltanto due mediani in alcune partite.

Napoli, Allegri sulle alternative a Lobotka: “Ci saranno partite in cui giocheremo con due mediani”

Nel corso della conferenza stampa a Castel Volturno, l'allenatore ha chiarito i criteri con cui sceglierà tra De Bruyne e Gilmour per occupare la posizione lasciata libera da Lobotka, soffermandosi anche sui tempi di recupero degli altri infortunati. Queste le parole di Allegri: “Abbiamo perso Lobotka che è un giocatore importante, nella sfortuna siamo stati fortunati perché in 6 settimane dovrebbe rientrare, per fortuna il piede non era poggiato altrimenti era un disastro. Poi dopo la sosta recupereremo Spinazzola, Neres, Favasuli, forse Alisson è ancora più indietro. Lì ci può giocare De Bruyne, Gilmour è un sostituto naturale, ma ci saranno partite in cui giocheremo con due mediani e quindi toglieremo chi gioca in mezzo. Vedremo, ora pensiamo a domani contro una squadra forte”.