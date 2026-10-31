Juventus-Napoli, Allegri porta sei giovani della Primavera a Torino: ecco chi sono
Saranno sei i calciatori del Napoli Primavera aggregati alla prima squadra in occasione della trasferta di Torino per la sfida contro la Juventus. I giovani azzurri non prenderanno parte all'impegno della formazione Primavera, essendo stati inseriti nel gruppo che partirà insieme alla squadra di Massimiliano Allegri. Una scelta che consentirà ai ragazzi del settore giovanile di vivere da vicino un appuntamento importante della stagione.
Napoli, da Baridò a Pereyra: i sei Primavera aggregati alla prima squadra
I sei giovani selezionati sono il portiere Pugliese, il difensore centrale Lieto, l'esterno Melnyk, il centrocampista Chiummariello, il trequartista Baridò e l'attaccante Pereyra. Per tutti si tratta di un'opportunità significativa di crescita, con la possibilità di allenarsi e condividere la preparazione della partita con i calciatori della prima squadra. Un'esperienza preziosa per i talenti del vivaio azzurro, che potranno osservare da vicino il lavoro dello staff tecnico di Allegri.
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