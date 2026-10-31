Juve-Napoli importante per i napoletani? Allegri non ci sta: “Ridursi così no! Se ci accontentiamo di una vittoria…”

Il tecnico azzurro ha parlato dell'importanza della sfida contro la Juventus per i tifosi napoletani, invitando però a guardare oltre il singolo risultato.

Una vittoria contro la Juventus non può bastare per soddisfare le ambizioni del Napoli. È questo il messaggio lanciato da Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium, in programma domani alle 20:45 e valida per la decima giornata di Serie A. L'allenatore azzurro sa quanto questa partita sia sentita dalla tifoseria partenopea, ma ha ribadito la necessità di guardare oltre il singolo risultato, puntando a obiettivi più importanti. Napoli e Juventus arrivano allo scontro diretto appaiate a quota 14 punti, dopo nove giornate, con gli azzurri reduci dal successo per 4-1 contro il Monza e i bianconeri dalla sconfitta contro il Genoa. Nella conferenza stampa di vigilia, Allegri ha spiegato perché accontentarsi di battere una diretta concorrente rappresenterebbe un limite.

Juve-Napoli, Allegri: “Ridursi a una partita è riduttivo”

Il tecnico azzurro, che domani sarà squalificato e seguirà la partita dalla tribuna, ha risposto a una domanda sull'importanza della sfida per i napoletani e sulla possibilità che un successo contro la Juventus possa contribuire a mettere da parte le difficoltà degli ultimi mesi. Allegri ha riconosciuto il valore della rivalità, invitando però a guardare agli obiettivi stagionali: “Sì, l'ho avvertito, quando giro in città, capisco i tifosi. Però credo che per una società come il Napoli, da 15 anni nei primi 4, è molto riduttivo ridurre ad una partita. L'obiettivo è arrivare in fondo e stare nelle 4 e non sarà facile perché ci sono delle squadre ben attrezzate, passare il turno in Champions e restare in Coppa Italia, lì potremo dire che la stagione è buona, ma se ci accontentiamo di vincere uno scontro diretto e siamo contenti allora non si fa un passo avanti e credo che la società ed i tifosi ridursi a questo non va bene...”.