Cheddira: "L'Italia non è un Paese razzista, lo dico per esperienza personale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Walid Cheddira ha rilasciato una lunga e interessante intervista al 'Corriere dello Sport'. Di seguito uno stralcio sul tema del razzismo: "L’Italia non è un Paese razzista e parlo per esperienza personale. In campo non so cosa possa capitare: siamo in foga, in adrenalina, e voglio pensare che nessuno insulti con l’istinto razzista. Ma che il calcio, con i suoi numeri, possa aiutare per stigmatizzare certi episodi questo sì, assolutamente".

Infine, Cheddira s'è soffermato a lungo sull'obiettivo del Frosinone per questo finale di stagione: "Abbiamo alle spalle un anno intero di lavoro, sacrifici. Sarebbe stupido mollare proprio ora. La forza che ci viene da dentro nasce proprio da quanto abbiamo costruito. Per questo continuiamo ad allenarci al massimo e a preparare le partite al meglio. Vogliamo l’obiettivo".