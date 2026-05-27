Chi per il dopo-Conte? Canovi: "Allegri può rappresentare l'usato sicuro"

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Chi a Napoli per il dopo Conte? "Dipenderà dal progetto. Se De Laurentiis vorrà un tecnico che predilige il gioco oppure l'usato sicuro"

L'operatore di mercato Dario Canovi è stato intervistato da TuttoMercatoWeb.com per parlare dei temi caldi circa la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Conte dove lo vede?

"In Nazionale. Se ha firmato le dimissioni vuol dire che ha già qualcosa di pronto. Ed è un candidato serio per la Nazionale".

Sarri all'Atalanta: come lo vede?

"È un allenatore con un'idea di gioco. Lavora, porta risultati. Si tratta di una scelta ponderata per il tipo di filosofia dell'Atalanta".

E il Milan? Chi vede come ds?

"La certezza è che sarà ancora Ibrahimovic a scegliere. E non so quanto possa essere un bene".

Che mercato sarà il prossimo?

"Le uniche che possono fare mercato sono Napoli e Inter, anche se gli azzurri hanno già speso l'anno scorso e quindi cercheranno di valorizzare gli acquisti già fatti. Dai nerazzurri invece mi aspetto dei movimenti".

Chi a Napoli per il dopo Conte?

"Dipenderà dal progetto. Se De Laurentiis vorrà un tecnico che predilige il gioco oppure l'usato sicuro che potrebbe essere rappresentato da Allegri".