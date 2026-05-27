Callejon: "Mi piace molto Italiano: mi ha allenato alla Fiorentina, vi racconto"

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José Maria Callejon, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'evento con il Napoli Legends. Lo spagnolo, tra i vari temi, ha parlato anche di Vincenzo Italiano, suo allenatore ai tempi della Fiorentina e che ora è accostato alla panchina azzurra per il dopo Antonio Conte. Di seguito le parole di Callejon:

"Sono stato un anno con lui alla Fiorentina, mi piacciono molto le sue idee, il suo modo di giocare, come si comporta con la gente. Sarebbe una buona scelta". L'altro nome in lizza per il dopo Conte è quello di Massimiliano Allegri, che segnerebbe una linea di continuità, visto che entrambi sono due allenatori esperti e dei grandi motivatori. Rispetto a Italiano, si tratterebbe di un profilo diverso, come ammette lo stesso Callejon: "Sì, sono molto diversi per caratteristiche".