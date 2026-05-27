Dal Belgio: “Addio Conte importante per De Bruyne! Zero amore e suo metodo era correre…”

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"Futuro De Bruyne? L'addio di Conte è un fattore importante. Lo stile di gioco non era lo stesso, Kevin vuole giocare con una squadra compatta e aggressiva"

Geert Lambaerts, giornalista belga al seguito della nazionale, si è esposto sulla situazione di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne e sul loro possibile futuro al Napoli: "Mi aspettavo quelle parole di Lukaku. Nei mesi precedenti si sono dette tante cose, ma Romelu non aveva detto nulla. C'era qualcosa di rotto tra lui e la società. Ma è sempre stato in contatto con il club. La grande domanda resta qual è il futuro di Lukaku. Lui non lo sa, neanche l'agente che lavora per lui, ma al momento conta solo il Mondiale. Ha uno stipendio molto alto, di circa otto milioni di euro a stagione", le sue parole a Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio.

Lambaerts ha così proseguito: "Lui dice di essere pronto di restare a Napoli. Sa giocare, è una garanzia. Le critiche lo toccano, ma lo spingono a dimostrare di cosa è capace di fare. Per noi è una sorpresa che lui voglia continuare per giocare il Mondiale 2030. Lukaku in Turchia? Sappiamo il caos creatosi tra Galatasaray e Napoli per la cessione di Osimhen. Lui vuole mostrare di essere un giocatore di grande valore. A 33 anni vuole vincere. Tra due anni giocherà all'Anderlecht, l'ha promesso ai figli. Futuro De Bruyne? L'addio di Conte è un fattore importante. Non c'era grande amore. Kevin ha tanta esperienza, il metodo Conte era correre, correre, correre e trovare la posizione. Lo stile di gioco di Conte non era lo stesso di De Bruyne, che vuole giocare con una squadra compatta e aggressiva".