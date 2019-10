Chiariello avverte sull'Atalanta: "Il Napoli si ritrova davanti il 'mostro' del momento"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Non c'è tempo di respirare perché questi professoroni della Lega, volendo guadagnare tanti soldi, fanno calendari particolari. Competizioni internazionali, sponsor e i campionati finiscono a Maggio. Nell'anno 2020 questo campionato avrà una sola fase con turni infrasettimanali e si giocherà ogni 3 giorni. Avrebbero potuto gestirli quando, sanno, che da calendario, ci sono dei vuoti europei. Tutti insieme in campo, appassionatamente. Il Napoli si trova davanti al mostro del momento. L'Atalanta ha ferito il Napoli 3 volte su 4. Ha un'organizzazione societaria da primissimo posti in Europa. Traorè, del 2002, gioca in Serie A e fa gol".