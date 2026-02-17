Non solo Juve, Osimhen svela: "Oggi potevo essere in altri due club top di Serie A"

Oggi alle 11:00Le Interviste
di Fabio Tarantino

Nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen  ha svelato in passato di aver avuto contatti non solo con la Juve ma anche con altri due top club italiani, anche se non fa i nomi. 

"Oggi potrei essere in altri due top club di Serie A. Prima che iniziasse la trattativa con il Galatasaray, Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve. Ho parlato con un paio di persone del club, mi hanno mostrato interesse ma sapevo che lui (De Laurentiis, che Osimhen non cita mai, ndr) non mi avrebbe lasciato partire. In ogni caso, l’interesse c’era eccome. E quando ti chiama la Juve, a prescindere da tutto, devi sederti e ascoltare”.