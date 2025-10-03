Chiariello: "Che sciocchezza dire che De Bruyne è un pacco! Ma ora non sia più ondivago..."

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc e si è soffermato su Kevin De Bruyne: "Non mi sta bene la volatilità dei giudizi, anche da parte di presunti opinionisti famosi. De Bruyne è stato descritto come un pacco. Qualcuno ha anche detto che, a vedere Milan-Napoli, il quarantenne era De Bruyne e il trentaquattrenne era Modric. In questi giorni si è esaltato Modric, dicendo che ha dei test atletici mostruosi e che reggerà facilmente questo campionato. Il tempo lo dirà. Da uno studio che ho fatto il signor Modric negli ultimi cinque anni ha sempre giocato meno di duemila a stagione. Sono tre anni che gioca una media di 50' a partita. Quest'anno dovrebbe giocare 90' a partita, non so se reggerà.

Intanto De Bruyne era già stato etichettato come pacco e problema. Una cosa è dire che un fuoriclasse del genere può avere problemi di inserimento in un contesto molto diverso, perché tra Guardiola e Conte c'è un solo comune denominatore, che è il lavoro. Conte è uno che lavora tanto sul campo e prova tanto le giocate codificate. Da questo punto di vista sono due tecnici che lavorano moltissimo. Ma nulla li accomuna per filosofia di gioco, per modo di mettere le squadre in campo. Sono due allenatori vincenti, ma con stili e filosofie diverse. Ed è chiaro che De Bruyne, che per 10 anni ha giocato in un modo, deve trovare la collocazione giusta, che Conte deve sapergli disegnare addosso. A lui e a McTominay, un giocatore che sta soffrendo una mancanza di brillantezza fisica. Ma dire che De Bruyne è pacco non solo è una sciocchezza, ma è anche un'interpretazione che non sta né in cielo né in terra. A Milano De Bruyne ha giocato oggettivamente male, anche se ha segnato, ma contro lo Sporting ha illuminato la scena e il primo gol del Napoli è il manifesto delle qualità incredibili del belga.

Ora De Bruyne è passato dalle stalle alle stelle e leggo di esaltazioni nei suoi confronti anche esagerate, perché si deve confermare. Ha dato un saggio della sua enorme qualità, ma ora deve dare continuità, cosa che finora non ha fatto. Fece una buona partita all'esordio a Reggio Emilia, una brutta partita col Cagliari, una buona partita a Firenze, una brutta partita col Pisa, a Manchester non era giudicabile, a Milano ha giocato male, con lo Sporting ha illuminato la scena. Questo comportamento prestazionale ondivago deve cambiare, deve cominciare a trovare continuità, alla luce dei mezzi straordinari che ha".