Chiariello: "Conte partirà con tre vantaggi rispetto alle altre. Su Meret-Milinkovic..."

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del mercato del Napoli. Di seguito uno stralcio: “Il Napoli si avvia al suo centenario con grandi ambizioni, giustificate perché ha lo Scudetto sulla maglia, ha già acquistato sei calciatori, un fuoriclasse seppur attempato come De Bruyne, s’è liberato del fardello Osimhen. Resta l’ultimo rush finale, 2-3 o chissà 4 acquisti, dipende tutto da Raspadori. i due acquisti sono i terzini spagnoli, Juanlu e Gutierrez, il terzo è il centrocampista mancante anche perché Anguissa partirà per la Coppa d’Africa e l’indiziato è Miretti, ma il quarto dipende da Raspadori che cerca spazio ed è richiesto dall’Atletico. Se dovesse partire, potrebbe arrivare il quarto esterno da mettere in concorrenza con Lang. Dipende da quanto si incasserà pure da Raspadori.

Il vantaggio di Conte è che è l’unico confermato tra i primi, un vantaggio competitivo su tutti gli altri: l’Inter è fortissima ma quanto pagherà Chivu se pagherà? A Dimaro ha avuto tutta la squadra al completo, gli altri si sono riuniti poco fa ed il terzo punto è che viene accontentato in tutto, vedi anche il caso paradigmatico del portiere. Con un portiere protagonista di due Scudetti, oltre alla Coppa Italia con la parata decisiva su rigore, non è il favorito di Conte e rinnova solo per un biennale e arriva Milinkovic-Savic che non so in quanto tempo ma sarà il nuovo titolare. L’allenatore sceglie il portiere, poi Meret venderà cara la pelle ovviamente, ma Conte l’ha voluto per il gioco dal basso ed i rilanci”.