Chiariello: "Decisione arbitrale scandalosa in favore della Juve! Se c'era quel rosso..."

Umberto Chiariello, giornalista di Radio Crc, tramite il suo account social su X ha commentato il momento arbitrale, soffermandosi su Milan-Udinese e Juventus-Lazio: "Polemiche arbitrali completamente fuori mirino. Sbagliato gridare allo scandalo per il gol annullato all’Udinese. È stato fatto tutto proceduralmente e regolamentarmente bene. Al Var con il Saot hanno verificato che il giocatore dell’Udinese fosse in fuorigioco e lo è seppure di pochissimo (inutili le polemiche sui centimetri, questa è la regola e va applicata e il Saot non sbaglia, diffidate dai fermi immagine da social). A quel punto la decisione se trattasi di fuorigioco attivo o passivo spetta all’arbitro di campo e quindi mandano giustamente Chiffi alla review".

"Chiffi verifica che, seppur non fallosa, c’è partecipazione attiva del giocatore bianconero (ostacola il difendente nel tentativo di rinvio) e quindi annulla giustamente il gol per fuorigioco. Semmai molto discutibile l’espulsione dell’olandese del Milan. I riflettori vanno puntati invece su Juventus-Lazio: se è giusta l’espulsione di Romagnoli, clamoroso è stato non buttare fuori Douglas Luiz per pugno a Patric. Questo è scandaloso".