Chiariello fa chiarezza: "Conte valuta sempre a fine anno. Ed il Napoli potrà spendere 150mln"

Con un post sui suoi canali social, il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, ha commentato le parole di Antonio Conte in conferenza e soprattutto le polemiche che ne sono derivate: "Io trovo veramente insensata tutta questa dietrologia sulle parole di Conte che parla delle preferenze sul suo futuro ma che non implicano nulla sulla sua situazione contrattuale attuale. Ancora non avete capito che Conte ogni fine stagione decide se vale la pena di continuare o no? Ha fatto sempre così.

E voi pensate che di fronte ad una squadra di vertice che lui ha costruito e un assegno circolare di 150 milioni per il rafforzamento della squadra (che solo il Napoli può cacciare) lui vada via? Tra l’altro lui a Napoli sta bene e il suo rapporto con la dirigenza e De Laurentiis è buono. E per andare dove, poi? Non sono certo Roma e Milan (due società nel caos), le squadre vincenti del suo identikit, che porterebbe semmai al Real o al Bayern più che il City attuale. Quindi per me sono tutte illazioni che Conte non spegne perché usa la strategia di tenere tutti sulla corda, come ha sempre fatto. Ergo, per me il toto-Conte non esiste e resto concentrato sul Como, gara-chiave. Poi a fine anno vedremo se è fango (come penso) o verità. E se andrà via lasciandoci uno scudetto, lo accompagnerò personalmente in aeroporto".