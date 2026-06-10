Chiariello: "Ho letto di Palladino al Napoli, ma l'allenatore già c'è!"

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Su 'Radio Crc', Umberto Chiariello ha parlato del prossimo calciomercato del Napoli con l'arrivo di Allegri al Napoli: "Mercato inizierà ad agosto? E' giusto così, non bisogna avere fretta, i soldi non si buttano dalla finestra. Il Napoli deve fare le sue valutazioni e deve farlo anche Allegri lavorando con serenità e poi potrà capire chi integrare in organico e chi dover richiedere. BIsognerà anche capire se il Napoli si priverà dei vari Vergara, Beukema o Lukaku che sono sulla bocca di tutti. Per ora noi facciamo solo ipotesi. Non abbiamo ancora sentito mezza parola da Allegri. Fino a prova contraria l'allenatore sarà lui.

Vlahovic? Non lo prenderei, per me Hojlund è più forte e non li vedo neppure compatibili per un attacco a due. Però parliamo di cose serie: Vlahovic non si può prendere.

Allegri non firma ancora? Già sento gente che scrive che De Laurentiis ci ripensa. Addirittura ho letto di Palladino al posto dell'idea Allegri. O di Mancini. Ma sarà Allegri l'allenatore del Napoli. Non ci saranno dubbi".