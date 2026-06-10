Del Genio su Allegri: "Deve correggere il suo calcio, ultime idee poco positive"

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Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Gila a me piace molto ma non spendo 30 milioni per uno che dall'1 febbraio si libera a zero. Il Napoli poi ha anche altri difensori. Se Lotito chiede davvero questa cifra, va mollato e bisogna guardare a Marianucci e Rafa Marin. Quest'ultimo ha fatto molto bene al Villarreal conquistando la Champions. Poi bisogna capire il modulo.

Se giochiamo a tre, devono restare tutti e due. Altrimenti, bisogna fare una scelta. Allegri? Spero porti un aggiornamento sulle sue convinzioni perché negli ultimi anni i risultati non sono stati positivi. Per me il Milan aveva un ottimo organico, ad esempio. Ma lui è intelligente e quindi sicuramente porterà correttivi alla sua idea di calcio".